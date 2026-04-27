Media, ‘sale insofferenza dei senatori repubblicani verso Hegseth’

Keystone-SDA

Sale l'insofferenza dei senatori repubblicani nei confronti del segretario alla Difesa Pete Hegseth.

1 minuto

(Keystone-ATS) Tra i crescenti dubbi sulla sua capacità di guidare il Pentagono, in base a quanto riportato da The Hill, alcuni esponenti del Grand Old Party puntano addirittura a vederlo “farsi da parte”, pur precisando che la decisione finale spetta al presidente statunitense Donald Trump.

I senatori repubblicani che hanno parlato in forma anonima con The Hill hanno rilevato che Hegseth, che si appresta a recarsi al Congresso in un’audizione che si annuncia molto delicata, non otterrebbe la conferma per guidare il Pentagono se Trump lo rinominasse oggi. In particolare, l’epurazione ai vertici del Dipartimento della Difesa, sotto la guida di Hegseth, costituisce uno dei principali motivi di “grave preoccupazione”.

I repubblicani “falchi” della Difesa al Senato non hanno gradito le notizie secondo cui, all’inizio di aprile, Hegseth avrebbe spinto alle dimissioni il popolare Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Randy George, e sono rimasti inoltre sorpresi e delusi nell’apprendere che, la scorsa settimana, Hegseth ha sollevato dall’incarico il segretario della Marina, John Phelan.