Media, ‘colloqui diretti Israele-Libano nei prossimi giorni’

Keystone-SDA

Rappresentanti israeliani e libanesi dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per una serie di colloqui. Lo riporta Haaretz citando due fonti a conoscenza della questione.

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(Keystone-ATS) Una fonte ha affermato che l’ex ministro Ron Dermer, a cui il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affidato la gestione del “portafoglio Libano”, dovrebbe condurre negoziati diretti con i rappresentanti libanesi.

La fonte ha aggiunto che anche gli Stati Uniti sono coinvolti nell’iniziativa, con Jared Kushner, genero del Presidente Donald Trump, per conto di Washington. Una seconda fonte ha affermato che i colloqui potrebbero svolgersi a Cipro o a Parigi, con Cipro attualmente considerata la sede più probabile.