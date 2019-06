Una velleità denunciata come "non democratica" e "incostituzionale" dalle opposizioni britanniche, ma pure da vari conservatori moderati. E che peraltro lo speaker dei Comuni, John Bercow, ha escluso di poter tollerare o soltanto di considerare praticabile.

Intanto fa scalpore l'uscita, fra i pretendenti al dopo May, dell'ex ministro Raab, brexiteer ultrà, il quale ha ventilato di poter prorogare i tempi di convocazione del Parlamento in autunno per garantire l'uscita del Regno dall'Ue il 31 ottobre - senza altri rinvii e se necessario senz'accordo con Bruxelles - evitando nuovi dibattiti e ad aula chiusa.

Theresa May resta per ora la premier britannica in attesa del nuovo leader conservatore

Theresa May, che da venerdì formalmente non è più alla guida del Partito conservatore, lanciando così la corsa ufficiale per la scelta del suo successore entro la fine di luglio, lascerà anche la poltrona di premier solo dopo che il prossimo leader avrà superato l'eventuale scoglio della fiducia in Parlamento.

In attesa del nuovo leader May per ora resta alla testa del governo britannico

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

May per ora resta alla testa del governo britannico 07 giugno 2019 - 21:24 Theresa May, che da venerdì formalmente non è più alla guida del Partito conservatore, lanciando così la corsa ufficiale per la scelta del suo successore entro la fine di luglio, lascerà anche la poltrona di premier solo dopo che il prossimo leader avrà superato l'eventuale scoglio della fiducia in Parlamento. una precisazione giunta direttamente da Downing Street. Tecnicamente, Theresa May potrebbe cedere subito le consegne al futuro leader Tory, una volta che questi fosse eletto. Tuttavia, non pare intenzionata a lasciare prematuramente vuoti di potere a Downing Street, sullo sfondo dell'ipotesi avanzata apertamente dall'opposizione laburista di una mozione di sfiducia immediata alla Camera dei Comuni nei confronti del prescelto. Soprattutto se fosse Boris Johnson, Dominic Raab o un altro potenziale sostenitore d'una traumatica Brexit no deal: opzione di fronte alla quale la maggioranza potrebbe mancare a causa della contrarietà almeno di una frangia di colombe Tory. Intanto fa scalpore l'uscita, fra i pretendenti al dopo May, dell'ex ministro Raab, brexiteer ultrà, il quale ha ventilato di poter prorogare i tempi di convocazione del Parlamento in autunno per garantire l'uscita del Regno dall'Ue il 31 ottobre - senza altri rinvii e se necessario senz'accordo con Bruxelles - evitando nuovi dibattiti e ad aula chiusa. Una velleità denunciata come "non democratica" e "incostituzionale" dalle opposizioni britanniche, ma pure da vari conservatori moderati. E che peraltro lo speaker dei Comuni, John Bercow, ha escluso di poter tollerare o soltanto di considerare praticabile.