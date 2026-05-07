Maxi blitz nell’Atlantico, intercettate 30 tonnellate di cocaina

Keystone-SDA

In una maxi operazione internazionale contro il narcotraffico nell'Atlantico, la Guardia Civil spagnola ha sequestrato 30,2 tonnellate di cocaina a bordo del mercantile "Arconian", battente bandiera delle Comore.

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(Keystone-ATS) Si tratta del più grande sequestro di droga realizzato finora in Spagna in una sola operazione di polizia.

L’intervento, coordinato dal giudice dell’Audiencia Nacional Ismael Moreno nell’ambito di un’inchiesta della Procura antidroga, si è concluso con l’arresto di 23 persone. Secondo gli atti giudiziari, il carico era composto da 1279 pacchi di cocaina per un valore stimato superiore a 812 milioni di euro.

Il cargo era stato intercettato il primo maggio dalla Guardia Civil al largo delle coste del Sahara Occidentale, mentre navigava dalla Sierra Leone verso la Libia. Durante l’abbordaggio gli agenti hanno arrestato, oltre ai 17 membri dell’equipaggio, altre sei persone nascoste nella nave e armate con tre fucili, una pistola e munizioni.

La droga era occultata in una lunga intercapedine metallica ricavata all’interno dell’imbarcazione. L’operazione è stata condotta con il supporto della Dea statunitense e dell’unità di intelligence della polizia olandese attraverso i canali di cooperazione internazionale contro il narcotraffico.