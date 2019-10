Dalla periferia di San Francisco fino alla regione del vino, i californiani sono in cerca di luoghi per caricare i loro telefoni e rifornirsi di ghiaccio per conservare il cibo deperibile.

Un blackout programmato e preventivo -volto a evitare che piloni abbattuti o cavi elettrici danneggiati inneschino ulteriori incendi- che è iniziato quando ancora non era terminata la precedente interruzione di elettricità per 2,5 milioni di abitanti.

Intanto, centinaia di migliaia di case nello Stato americano sono al buio e vi rimarranno per altri 4 o più giorni. Da martedì, la Pacific Gas & Electric (PG&E) ha tolto la corrente elettrica a circa 1,5 milioni di persone in 29 contee nel nord.

La mappa degli incendi in corso allestita da Paul Doherty (pdoherty@publicsafetygis.org) e aggiornata fino a due volte al giorno, condivisa dalla University of California

Una mappa degli incendi in corso in California incorporata dal sito della University of California

A causa degli incendi boschivi, nel sud della California è stato diramato un allarme rosso estremo. È la prima volta che viene lanciata la massima allerta possibile per i roghi, che minacciano da giorni varie zone dello Stato, dove centinaia di migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case o sono rimaste al buio in seguito a blackout accidentali o preventivi. Le fiamme hanno inoltre distrutto case e altri edifici.

