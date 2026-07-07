Marine Le Pen dichiarata colpevole, ma ineliggibilità già scontata

Keystone-SDA

Condividi

La Corte d'appello di Parigi ha confermato la colpevolezza per "fatti gravi" della leader del Rassemblement national Marine Le Pen, riducendo la sua pena in prima istanza da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’ineleggibilità, in prima istanza di 5 anni, è stata ridotta a 15 mesi, già scontati visto che l’ineleggibilità ha cominciato a decorrere dal marzo 2025. Resta quindi un anno da scontare con il braccialetto elettronico, ma nei mesi scorsi Marine Le Pen aveva detto che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta ad indossare il braccialetto elettronico.

Un’ipotesi che si sta già facendo strada è quella, per Le Pen, di chiedere una riduzione o adattamento della pena, anche se il braccialetto elettronico – fanno notare gli esperti – è già in se un adattamento di pena. Se l’obbligo di un anno venisse ridotto a sei mesi, Marine Le Pen potrebbe fare campagna elettorale senza braccialetto elettronico a partire da gennaio.

Durante la lettura della sentenza, la presidente del tribunale ha ripetuto a più riprese la frase “i fatti sono gravi”, aggiungendo che lo sono “per l’ammontare e per il tempo durante il quale si sono ripetuti”. Ha aggiunto che la Corte accoglie il principio della “assenza di arricchimento personale”, ma sottolinea che “i fondi europei sono fondi pubblici” e “la definizione dei compiti degli assistenti parlamentari europei è chiara e prevedibile”.