Il numero dei frontalieri, come detto, è sceso nel terzo trimestre su base annua; non succedeva da vent'anni. I frontalieri con impiego in Svizzera erano 312'000 a fine settembre, lo 0,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, lo 0,9% facendo il confronto con fine giugno.

frontalieri per comune in Svizzera

Ecco dunque una mappa interattiva che mostra il numero di frontalieri in tutta la Svizzera comune per comune. Il numero di questa particolare categoria di lavoratori è sceso nel terzo trimestre su base annua e secondo i dati pubblicati giovedì scorso dall'Ufficio federale di statistica, non succedeva da vent'anni.

In Ticino la flessione è stata, rispettivamente, del 4,1% (-2'705 persone) e dell'1,6% (-1'012). Il calo ha riguardato tutti e tre i settori economici, con impatto maggiore sul terziario. Dopo che nel secondo trimestre del 2017 era stato toccato il picco, con 66'046 lavoratori da oltrefrontiera, la diminuzione è stata continua. I dati ticinesi hanno contribuito largamente all'evoluzione sul piano nazionale, dal momento che, a parte il nord-ovest, nelle altre regioni non sono state registrate riduzioni. La mappa, istruzioni Con un "clic" su un comune otterrete i dati tra luglio e settembre 2018 già elaborati (i dati propongono delle cifre decimali perché, lo dicono coloro che hanno creato la mappa, il calcolo sulla popolazione e l'estrapolazione portano a questi risultati). La mappa può essere ingrandita o rimpicciolita.