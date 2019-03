Valls ha voluto concedere l’intervista alla RSI in italiano, lingua imparata in Ticino durante le vacanze nella casa di nonni e parenti a Biasca e Ludiano.

Gli ultimi sondaggi lo danno in terza posizione (15,5%) dopo la sinistra secessionista ERC (23,5%) e la sinistra della sindaca uscente Ada Colau (19,5%), ma niente è ancora scritto in un comune abituato a exploit politici.

Oggi Manuel Carlos Valls i Galfetti dice di essere "tornato a casa" a Barcellona dove si è candidato a sindaco in un momento agitato per la regione autonoma spagnola. Difensore dell'unità di Spagna e della lotta "contro gli estremisti, i populismi e i secessionisti", si è alleato con il partito unionista Ciudadanos in forte crescita grazie alla reazione al secessionimo degli ultimi cinque anni.

La madre ticinese (Luisangela Galfetti), il padre catalano (Xavier Valls) e una carriera tutta svolta in Francia dove per quasi tre anni ha governato il paese come primo ministro di François Hollande. Manuel Valls era pronto a succedergli, ma non aveva calcolato che un certo Emmanuel Macron – diventato ministro grazie a lui - avrebbe sconvolto la politica francese in pochi mesi.

Un francese con origini ticinesi alla conquista di Barcellona Davide Mattei, RSI 17 marzo 2019 - 18:53