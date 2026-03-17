Manor chiuderà tre grandi magazzini, interessati 100 dipendenti

Keystone-SDA

Manor chiude tre grandi magazzini: si tratta di quelli situati a Delémont (JU), Sargans (SG) e Wohlen (AG), che cesseranno l'attività presumibilmente nel primo trimestre del 2027.

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(Keystone-ATS) I dipendenti interessati sono 100: l’impresa attiva nel commercio al dettaglio promette un sostegno attivo nella ricerca di soluzioni alternative all’interno e all’esterno dell’azienda.

Per gli immobili delle tre località indicate sarebbero necessari, nei prossimi anni, investimenti considerevoli per soddisfare i requisiti edilizi e garantire il funzionamento a lungo termine, cosa che non sarebbe economicamente proporzionata, si legge in un comunicato odierno. La proprietà sta quindi valutando utilizzi alternativi.

Nella nota il gruppo ribadisce comunque di voler proseguire il suo “percorso di crescita”: investirà complessivamente circa 200 milioni di franchi nei prossimi tre anni. L’attenzione degli investimenti è rivolta in particolare alle sedi di grandi dimensioni e ad alta frequenza. A Basilea, Losanna, Vevey (VD), Lugano e Ginevra sono già stati ristrutturati con successo ampi spazi dedicati alla moda e anche quest’anno saranno modernizzati altri grandi magazzini a Emmen (LU), Lucerna e Pfäffikon (SZ). Nel corso della continua verifica della redditività del portafoglio è stato comunque deciso di procedere a tre chiusure.

Manor intende inoltre cedere il ristorante Manora di Haag (SG) a Coop, a metà 2027. Tutti i collaboratori della struttura riceveranno offerte contrattuali a condizioni almeno equivalenti, fa sapere la ditta.

Gruppo con sede a Basilea, Manor comprende 56 grandi magazzini Manor, 22 supermercati Manor Food e 23 ristoranti Manora. La società è presente in tutte le regioni del paese e dà lavoro a circa 6800 persone. La ragione sociale Manor è stata creata nel 1965 dalle lettere iniziali dei nomi Maus e Nordmann. All’origine dell’impresa vi sono infatti i fratelli Ernest e Henri Maus, commercianti all’ingrosso, e un dettagliante, Léon Nordmann: i tre inaugurarono insieme nel 1902 il grande magazzino “Léon Nordmann” nella Weggisgasse a Lucerna. Ancora oggi il gruppo è controllato al 100% dalle famiglie dei suoi fondatori, attraverso la holding Maus Frères.