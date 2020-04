Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Quest'anno niente manifestazioni in piazza per la Festa del lavoro.

Sarà un Primo maggio decisamente diverso. Per la prima volta da 130 anni, per la Festa dei lavoratori non ci saranno manifestazioni. I sindacati si affidano così a internet: in particolare alle 13 ci sarà una trasmissione in diretta dal Volkshaus (Casa del popolo) di Zurigo.

Manifestazione online Festa del primo maggio, in rete, ma non virtuale

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Festa del primo maggio, in rete, ma non virtuale 30 aprile 2020 - 21:55 Sarà un Primo maggio decisamente diverso. Per la prima volta da 130 anni, per la Festa dei lavoratori non ci saranno manifestazioni. I sindacati si affidano così a internet: in particolare alle 13 ci sarà una trasmissione in diretta dal Volkshaus (Casa del popolo) di Zurigo. Sono previsti interviste con persone sul posto, testimonianze di personalità svizzere ed estere così come collegamenti da aziende e da eventi. Lo ha annunciato l'Unione sindacale svizzera (USS). Prenderanno la parola tra gli altri la presidente dell'Unia Vania Alleva, la presidente dei Verdi Regula Rytz, il vicepresidente del partito di governo tedesco SPD Kevin Kühnert, l'esponente della formazione politica tedesca Die Linke Gregor Gysi nonché i cabarettisti Patti Basler e Philippe Kuhn. Inoltre sparsi sull'arco di tutta la giornata si terrà una quindicina di dibattiti online su temi d'attualità riguardanti il Primo maggio, dalla situazione dei corrieri a quella della custodia dei bambini ai tempi dell'epidemia di coronavirus e le sue conseguenze sulla parità uomo/donna. In programma anche messaggi video degli oratori attesi nella cinquantina di manifestazioni ormai annullate. I tradizionali nastri del Primo Maggio da appuntare ai colletti saranno sostituiti quest'anno da manifesti per i balconi con la scritta "Solidarietà ora più che mai". Sindacalismo in Ticino Venerdì primo maggio, partire dalle 10.30, sul sito www.uss-ti.ch, sulla pagina Facebook dell'USS-Ti e su quelle delle Federazioni sindacali ticinesi verranno pubblicati numerosi brevi video autoprodotti da lavoratrici e lavoratori, e da scrittrici, scrittori, poeti e musicisti tra cui Alberto Nessi, Doris Femminis, Fabio Pusterla, Ginevra Di Marco, Lavinia Mancusi, Rossana Taddei e Leo Leoni. Ecco il servizio del Tg: