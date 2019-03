L'arcivescovo di Lione intende ricorrere in appello. "La motivazione del tribunale non mi convince. Contesteremo dunque questa sentenza con tutti i mezzi utili della giustizia", ha dichiarato il legale dell'alto prelato, Jean-Félix Luciani.

L'inattesa sentenza è stata pronunciata in sua assenza giovedì mattina, al tribunale di Lione. Ad aprire il procedimento contro Barbarin è stata l'associazione di vittime 'La Parole Liberée', che accusava l'alto prelato di aver coperto padre Preynat, non segnalando alla giustizia i suoi atti pedofili nonostante ne fosse a conoscenza.

Pedofilia, condannato cardinale francese 07 marzo 2019 - 11:15 L'arcivescovo di Lione e cardinale Philippe Barbarin, 68 anni, è stato condannato a 6 mesi di prigione con la condizionale per mancata denuncia di abusi sessuali su minori. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Lione. Gli abusi sessuali sono stati negli anni '80 e '90 durante i campi scout da padre Bernard Preynat. Noto come 'Primate des Gaules', il 'Primate dei Galli', Philippe Barbarin è tra le personalità ecclesiastiche più importanti e influenti della Francia. L'inattesa sentenza è stata pronunciata in sua assenza giovedì mattina, al tribunale di Lione. Ad aprire il procedimento contro Barbarin è stata l'associazione di vittime 'La Parole Liberée', che accusava l'alto prelato di aver coperto padre Preynat, non segnalando alla giustizia i suoi atti pedofili nonostante ne fosse a conoscenza. Sulla vicenda, che segna da anni la cronaca francese, è stato realizzato anche un film, 'Grace à Dieu' di François Ozon, uscito da pochi giorni nei cinema di Francia. L'arcivescovo di Lione intende ricorrere in appello. "La motivazione del tribunale non mi convince. Contesteremo dunque questa sentenza con tutti i mezzi utili della giustizia", ha dichiarato il legale dell'alto prelato, Jean-Félix Luciani.