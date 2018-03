Diritto d'autore

Slovacchia, rilasciati i 7 italiani 03 marzo 2018 - 16:47 La polizia slovacca ha rilasciato, nella notte tra venerdì e sabato, i sette cittadini italiani arrestati in connessione con l'omicidio del giornalista Jan Kuciak, che stava indagando sui legami tra 'ndrangheta e politici locali. Lo ha confermato sabato mattina un portavoce della polizia. Le persone che erano state arrestate hanno riguadagnato la libertà in mancanza di elementi di accusa, scaduti i termini di custodia cautelare (48 ore). L'ultima indagine del giornalista Jan Kuciak (27 anni), ucciso insieme alla compagna Martina Kusnirova, e pubblicata dopo la sua morte, era incentrata sui legami a doppio filo fra 'ndrangheta e politici locali, nonché sulle malversazioni legate ai fondi europei destinati alla Slovacchia. Gli investigatori ipotizzano che i killer abbiano agito per conto della potente mafia calabrese.