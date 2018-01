Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ospedali ticinesi strapieni per colpa dell'influenza 11 gennaio 2018 - 17:48 L’influenza sta mettendo sotto pressione gli ospedali ticinesi. “La situazione è problematica: gli ospedali sono pieni”, il dottor Paolo Ferrari, responsabile dell’area medica dell’Ente Ospedaliero cantonale (EOC). L’emergenza è tale che si devono rinviare delle operazioni non urgenti, ma già pianificate. “Purtroppo i letti sono limitati, soprattutto nei reparti di medicina interna”. I numeri del picco influenzale, racconta inoltre Ferrari, parlano di “300-400 casi per 100 mila abitanti”. Solo una parte di questi casi vengono ospedalizzati, precisa. “Considerato che abbiamo meno di mille letti nell’EOC chiunque può immaginare che anche 200 pazienti affetti da questo problema possono causare un forte stress alla nostra struttura”. Quest’anno, conclude Ferrari “stiamo sperimentando il picco in una fase precoce. Speriamo che entro la fine di gennaio sia in calo”. Personale sanitario troppo poco vaccinato Ancora troppi infermieri, e altro personale sanitario, non giudicano necessario vaccinarsi contro l'influenza nonostante il rischio di infettare i pazienti. È la conclusione cui giunge uno studio non ancora pubblicato, i cui risultati principali sono consultabili sull'edizione odierna del "Tages-Anzeiger". Come ogni anno, anche questa volta la Svizzera è stata colpita da un'ondata di influenza. Una malattia di solito innocua per la maggior parte delle persone, che però può causare nei soggetti più deboli - come anziani e bambini - complicazioni, anche fino alla morte. Un modo per ridurre il rischio di infezione sarebbe la vaccinazione generalizzata del personale curante, specie gli infermieri e le infermiere, le persone maggiormente a contatto coi pazienti. Tuttavia solo una minoranza si lascia vaccinare. La resistenza è forte specie tra il personale curante, meno tra i medici. Secondo gli autori di uno studio, per proteggere efficacemente i pazienti, la quota di personale vaccinato dovrebbe aggirarsi attorno all'80%.