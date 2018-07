Per il Regno Unito, però, vorrebbe dire l'esistenza di un doppio standard. "La creazione di quella che sarebbe formalmente una sorta di Stato terzo all'interno del Regno Unito", ha detto May, "è qualcosa che non accetterò mai e che nessun primo ministro britannico potrebbe mai accettare."

Servizio del TG sulla richiesta di Theresa May all'UE per una nuova proposta di gestione dei confini irlandese post-Brexit

La premier May rimane sulla posizione più ferma: niente frontiera sull'isola di Irlanda (sarebbe contraria gli accordi di pace tra i due Paesi) ma al contempo niente trattamento speciale per l'Irlanda del Nord.

Non a caso, Bruxelles chiede a Governi e istituzioni di cominciare a preparare piani di emergenza per essere "pronti a ogni eventualità", segnatamente quella di un mancato accordo, e Raab ha espresso la volontà di intensificare i negoziati.

Tredici settimane di tempo, per stringere un accordo che chiarisca i termini dell'uscita del Regno Unito dall'Unione e i rapporti futuri, non sono molti. Lo ha osservato anche il capo negoziatore europeo Michel Barnier, incontrando per la prima volta il suo nuovo interlocutore britannico, il ministro Dominic Raab.

Sono ripresi giovedì i negoziati tra Unione Europea e Regno Unito per definire un accordo sulla cosiddetta Brexit. La premier britannica Theresa May ha chiesto all'UE nuove proposte per risolvere la questione dell'Irlanda del Nord.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Brexit: il tempo stringe, l'incognita Irlanda resta 20 luglio 2018 - 13:05 Sono ripresi giovedì i negoziati tra Unione Europea e Regno Unito per definire un accordo sulla cosiddetta Brexit. La premier britannica Theresa May ha chiesto all'UE nuove proposte per risolvere la questione dell'Irlanda del Nord. Tredici settimane di tempo, per stringere un accordo che chiarisca i termini dell'uscita del Regno Unito dall'Unione e i rapporti futuri, non sono molti. Lo ha osservato anche il capo negoziatore europeo Michel Barnier, incontrando per la prima volta il suo nuovo interlocutore britannico, il ministro Dominic Raab. "Prepariamoci al mancato accordo" Non a caso, Bruxelles chiede a Governi e istituzioni di cominciare a preparare piani di emergenza per essere "pronti a ogni eventualità", segnatamente quella di un mancato accordo, e Raab ha espresso la volontà di intensificare i negoziati. Michel Barnier, intanto, gli ha elencato i nodi da sciogliere da qui al vertice europeo di ottobre, chiamato a siglare l'accordo. Tra quelli più urgenti figura il regime in vigore al confine tra l'Irlanda, che è e resta nell'Ue, e l'Irlanda del Nord, che è parte del Regno Unito e quindi ne uscirà. Serve almeno un'intesa temporanea. May: né frontiera né statuto speciale La premier May rimane sulla posizione più ferma: niente frontiera sull'isola di Irlanda (sarebbe contraria gli accordi di pace tra i due Paesi) ma al contempo niente trattamento speciale per l'Irlanda del Nord. La proposta di Bruxelles era infatti di uno statuto speciale, che mantenesse l'Irlanda del Nord nell'Unione doganale europea e quindi le consentisse di partecipare al mercato unico. Per il Regno Unito, però, vorrebbe dire l'esistenza di un doppio standard. "La creazione di quella che sarebbe formalmente una sorta di Stato terzo all'interno del Regno Unito", ha detto May, "è qualcosa che non accetterò mai e che nessun primo ministro britannico potrebbe mai accettare."