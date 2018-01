Diritto d'autore

Hölloch, escursionisti bloccati almeno fino al weekend 24 gennaio 2018 - 11:57 L'operazione di salvataggio degli uomini bloccati da domenica in una grotta nel canton Svitto durerà più a lungo del previsto, almeno fino al prossimo fine settimana. Le precipitazioni durante le ultime 24 ore sono state intense e la situazione meteorologica attuale non permette di riportare in superficie le otto persone rimaste intrappolate nell'"Hölloch" (letteralmente "il buco dell'inferno"). Sette turisti e la guida erano entrati sabato nella grotta nel territorio del comune svittese di Muotathal e pensavano di uscirne domenica pomeriggio. Il rapido innalzamento delle acque ha però bloccato la via d'uscita e il gruppo da allora si trova bloccato a un bivacco. Secondo gli organizzatori della spedizione, gli escursionisti sono partiti però ben equipaggiati con cibo e farmaci. Il bivacco è inoltre raggiungibile attraverso una seconda via, percorribile unicamente da speleologi esperti. Questi ultimi hanno impiegato 8 ore per raggiungere il gruppo, a cui verranno presto portate ulteriori provviste.