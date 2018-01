Diritto d'autore

Altre ore d'angoscia per gli intrappolati in una grotta 22 gennaio 2018 - 21:38 Il gruppo di otto persone bloccato da sabato in una grotta allagata nel canton Svitto dovrà aspettare probabilmente ancora 48 ore prima di potere tornare all'aperto. Le otto persone sono state raggiunte nelle prime ore di lunedì da quattro soccorritori, che hanno fornito loro anche assistenza psicologica. Viste le previsioni meteorologiche, il gruppo non dovrebbe potere uscire nelle prossime 48 ore. Tuttavia, hanno cibo e bevande a sufficienza, ha indicato all'agenzia telegrafica svizzera Florian Grossmann, portavoce della polizia cantonale. Gli otto svizzero tedeschi, di età compresa tra i 25 e i 55 anni, stanno bene: si trovano in un bivacco per turisti con sufficiente cibo e medicinali, ha precisato Peter Draganits di Trekking Outdoor Team, che ha organizzato la visita di due giorni nelle grotte, iniziata sabato mattina. Un eventuale senso di claustrofobia - ha aggiunto - si sviluppa solo dopo un lungo periodo trascorso in un luogo ristretto. Il gruppo può compiere piccole escursioni in luoghi sicuri. Inoltre ci sono a disposizione anche caffè e carte da gioco. Franz Auf der Maur, della società svizzera di speleologia (SSS), ha riferito che quattro soccorritori di Speleo-Secours hanno raggiunto il bivacco turistico percorrendo in otto ore una via molto impegnativa. Sono scesi a circa 300 metri di profondità seguendo cunicoli a tratti bagnati. Si tratta di un accesso sfruttabile solo da speleologi esperti e non adatto a semplici turisti, ha sottolineato. Il livello dell'acqua è calato, ma non si può ancora dire quando sarà possibile per tutti uscire dalla grotta. Il tempo migliorerà infatti probabilmente solo a partire da domani. Gli esperti di Speleo-Secours questo pomeriggio hanno quindi valutato che gli "imprigionati" dovranno restare nella grotta per almeno altri due giorni. L'Hölloch è uno dei maggiori sistemi di grotte del mondo. Succede spesso che persone vi rimangano intrappolate, specialmente d'inverno, stagione più adatta alle esplorazioni, a causa del basso livello dell'acqua.