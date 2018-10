Disagi anche per tram e bus. I pompieri e il gruppo dei sommozzatori hanno soccorso diversi automobilisti usciti dalle macchine e rimasti bloccati sui tetti per mettersi in salvo. Allagata anche la basilica di San Sebastiano fuori le mura, dove l’acqua ha raggiunto quasi il mezzo metro.

Diritto d'autore

Utilizzare l'articolo

Una grandinata incredibile a Roma 22 ottobre 2018 - 11:12 Il violento nubifragio che domenica sera poco dopo le 19 si è abbattuto su Roma ha comportato la chiusura temporanea di sei stazioni della metro e di intere strade, imbiancate dalla grandine che le fatte sembrare coperte di neve. Disagi anche per tram e bus. I pompieri e il gruppo dei sommozzatori hanno soccorso diversi automobilisti usciti dalle macchine e rimasti bloccati sui tetti per mettersi in salvo. Allagata anche la basilica di San Sebastiano fuori le mura, dove l’acqua ha raggiunto quasi il mezzo metro. Maltempo in Italia Sempre ieri sera alcuni forti temporali con violente raffiche di vento hanno provocato disagi in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. A Milano una tromba d'aria ha abbattuto diversi alberi. Strade allagate a Roma e anche a Catania, dove un nubifragio ha causato allagamenti e colate di fango nella zona colpita due giorni fa. L'avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania - dalle 22 di domenica fino alla stessa ora di domani - ha spinto molti sindaci a tenere le scuole chiuse lunedì 22 ottobre.