Soddisfatti naturalmente gli avvocati della difesa, battutisi per il proscioglimento e che avevano sostenuto la tesi dell'assenza di reato, poiché i dipendenti in sostanza avevano accettato la situazione.

Per gli imputati, tra cui il titolare della Consonni Contract di Chiasso, specializzata in arredamenti di interni per dimore di lusso e alberghi, è stata stralciata l'accusa di usura aggravata, sulla base di un precedente decreto di abbandono da parte della procura, per i reati di coazioni ed estorsione, risalente all'anno scorso. Per vederci più chiaro sulle ragioni che hanno spinto la Corte ad abbandonare la procedura bisognerà come detto attendere le motivazioni.

È sicuramente destinata ancora a fare discutere la sentenza emessa lunedì dal tribunale ticinese in quello che era stato definito uno dei casi di mala-edilizia più gravi mai avvenuti in Svizzera. Il sindacato Ocst, all'origine della procedura, si è detto "sconcertato" e valuterà, dopo aver preso conoscenza delle motivazioni della Corte, se presentare ricorso.

