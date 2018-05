Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Alla Sorbona mezzo secolo dopo 03 maggio 2018 - 20:53 La Sorbona è stato l'emblema della rivolta studentesca del '68. Esattamente il 3 maggio di quell'anno lo storico edificio della rive gauche nel Quartiere Latino fu teatro di scontri tra universitari di sinistra e le forze dell'ordine, intervenute per evacuare il cortile occupato dai manifestanti. Fu la scintilla, dopo il breve prologo di Nanterre, che diede il via a una vera e propria valanga. Dieci giorni dopo fu proclamato nel paese lo sciopero generale e agli studenti si unirono i lavoratori. Ma la protesta si diffuse rapidamente anche ad altri paesi e ad altri continenti, coinvolgendo vasti strati della popolazione. La contestazione politica investì le fondamenta della società occidentale, conservatrice, autoritaria e ripiegata su sé stessa dopo gli sconquassi della Seconda guerra mondiale, che era terminata solo due decenni prima. Alla fine più che una rivoluzione politica si trattò di una rivoluzione dei costumi e dei rapporti interpersonali che contribuì a svecchiare la società e a porre fine ad alcuni pregiudizi ormai superati. Il TG è tornato mezzo secolo dopo sui luoghi simbolo di quella vicenda e ha incontrato alcuni dei protagonisti di allora.