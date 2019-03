Tutte peculiarità di un successo internazionale sancito anche dalla sua presenza nel prestigioso Museo d’arte moderna di New York (Moma). La stessa Apple ha fatto carte false per commercializzare un’app ispirata al modello svizzero ma alla fine hanno vinto le coriacee Ferrovie svizzere, che hanno costretto Cupertino a far marcia indietro.

Oggi con l’attuale tecnologia non è più necessaria questa pausa ma le lancette rosse continuano a effettuare un giro di 58 secondi e mezzo per poi fermarsi per la durata di un secondo e mezzo. E anche il suo design è rimasto invariato nei decenni.

Unico per il suo design semplice e riconoscibile, ma soprattutto per la lancetta dei secondi rossa che ricorda la palette dei capimovimento, questo particolare strumento di misurazione compie 75 anni. Fu infatti realizzato nel 1944 dall’ingegnere elettrotecnico Hans Hilfiker e oggi continua ad essere prodotto dalla Moser-Baer, azienda produttrice di orologi industriali di Sumiswald (Canton Berna) su licenza delle Ferrovie federali (FFS).

In Svizzera l’orologio più famoso non è uno dei vari marchi conosciuti come Rolex, Swatch o Longines ma quello che fa bella mostra di sé in tutte le stazioni della Confederazione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L’orologio delle stazioni svizzere compie 75 anni 09 gennaio 2019 - 20:38 In Svizzera l’orologio più famoso non è uno dei vari marchi conosciuti come Rolex, Swatch o Longines ma quello che fa bella mostra di sé in tutte le stazioni della Confederazione. Unico per il suo design semplice e riconoscibile, ma soprattutto per la lancetta dei secondi rossa che ricorda la palette dei capimovimento, questo particolare strumento di misurazione compie 75 anni. Fu infatti realizzato nel 1944 dall’ingegnere elettrotecnico Hans Hilfiker e oggi continua ad essere prodotto dalla Moser-Baer, azienda produttrice di orologi industriali di Sumiswald (Canton Berna) su licenza delle Ferrovie federali (FFS). Tra i motivi che hanno reso celebre l’orologio ferroviario è la pausa di un secondo e mezzo sul 12 della lancetta dei secondi, tra un minuto e l’altro. La sosta era stata studiata da Hilfiker per consentire che tutti gli orologi delle stazioni ricevessero l’impulso dalla centrale e rimanessero quindi sincronizzati. Oggi con l’attuale tecnologia non è più necessaria questa pausa ma le lancette rosse continuano a effettuare un giro di 58 secondi e mezzo per poi fermarsi per la durata di un secondo e mezzo. E anche il suo design è rimasto invariato nei decenni. Tutte peculiarità di un successo internazionale sancito anche dalla sua presenza nel prestigioso Museo d’arte moderna di New York (Moma). La stessa Apple ha fatto carte false per commercializzare un’app ispirata al modello svizzero ma alla fine hanno vinto le coriacee Ferrovie svizzere, che hanno costretto Cupertino a far marcia indietro. Link: Storia di un successo