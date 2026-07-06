Macron arrivato in Siria, prima visita capo di Stato Ue da 2024

Keystone-SDA

Condividi

"Un anno dopo la visita di Ahmad al Sharaa, presidente ad interim della Siria, questo viaggio, il primo di un capo di Stato dell'Unione europea in Siria dopo la caduta del regime di Assad, si iscrive nel solco del sostegno costante della Francia al popolo siriano".

1 minuto

(Keystone-ATS) Così, fonti dell’Eliseo, hanno annunciato l’arrivo in Siria, per una visita inedita, di Emmanuel Macron.

Per l’Eliseo, “il presidente riaffermerà l’attaccamento della Francia all’unità della Siria e ad una transizione politica inclusiva e pluralista, che garantisca i diritti, la sicurezza e la rappresentazione dell’insieme delle componenti della società siriana”.

La visita, per la presidenza francese, “segnerà l’impegno concreto della Francia in favore della ricostruzione di una Siria sovrana, stabile e in pace con i suoi vicini. Consentirà di aprire una nuova pagina della partnership franco-siriana nei settori economico e della sicurezza, e di accompagnare gli sforzi avviati in favore della stabilità della regione e della diversificazione delle vie di approvvigionamento fra l’Europa e il Medio Oriente.