Mélenchon si candida alle presidenziali francesi, è ufficiale

Keystone-SDA

Il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha annunciato questa sera su TF1, come prevedibile, la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027 , dopo che questa era stata approvata in giornata dai funzionari eletti del partito.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Siamo pronti. C’è una squadra, un programma e un solo candidato”, ha dichiarato, indicando di essere “il più preparato” all’interno del partito di sinistra La France Insoumise “ad affrontare la situazione che si prospetta” e sottolineando la sua esperienza di fronte alla “minaccia di una guerra generalizzata”.

Mélenchon ha dichiarato che il Rassemblement National (RN), partito di estrema destra, è il suo “principale avversario”, affermando al contempo di essere in grado di sconfiggerlo “senza problemi”. “Sono il principale avversario perché sembra che vinceranno. Onestamente, non ci credo. Non so nemmeno se arriveranno al secondo turno… Penso che li batteremo sonoramente”, ha dichiarato su TF1.