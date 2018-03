L'emozione è stata grande per le decine di migliaia di persone, non solo tifosi della Viola, che si sono radunate davanti alla Basilica di Santa Croce a Firenze.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

L'addio di Firenze a Davide Astori 08 marzo 2018 - 18:59 Firenze ha reso l'ultimo omaggio giovedì a Davide Astori, capitano della Fiorentina morto nella notte tra sabato e domenica in seguito a un arresto cardiaco. Davanti alla basilica di Santa Croce durante il funerale erano presenti circa 10'000 persone. Accanto ai famigliari di Davide Astori anche Totti, Van Basten, Buffon e Pjanic. Solo alcuni dei grandi calciatori di ieri e oggi presenti al funerale del capitano della fiorentina morto lo scorso fine settimana a soli 31 anni. L'emozione è stata grande per le decine di migliaia di persone, non solo tifosi della Viola, che si sono radunate davanti alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Una folla che ha salutato il giovane originario di Bergamo trasformando la piazza in uno stadio al passaggio della bara. Uno stadio che ha salutato Astori al grido di "Un capitano, c'è solo un capitano".