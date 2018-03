Ma le versioni sull’accaduto non concordano. I turni di notte non sembrano infatti essere un’eccezione all’interno dell’impresa di moda e secondo indiscrezioni potrebbero esserci altre circostanze che hanno attirato l’attenzione di sindacati e autorità, su cui probabilmente si saprà di più nelle prossime settimane.

Da parte sua l’imprenditore bavarese sostiene su Instagram che il controllo è avvenuto alle 23.30 mentre stava mangiando una pizza nel suo quartier generale in Ticino in compagnia di sei designer e quattro fornitori italiani.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Lavoro notturno, controlli nella sede dello stilista Plein 28 marzo 2018 - 18:45 Sta creando polemiche la visita dell’ispettorato cantonale del lavoro nella tarda serata di martedì negli uffici luganesi dello stilista Philipp Plein. L’intervento sarebbe scattato in seguito alle lamentele di alcuni dipendenti relative al presunto mancato rispetto delle disposizioni sul lavoro notturno e sugli orari di riposo. Da parte sua l’imprenditore bavarese sostiene su Instagram che il controllo è avvenuto alle 23.30 mentre stava mangiando una pizza nel suo quartier generale in Ticino in compagnia di sei designer e quattro fornitori italiani. “Siamo stati trattati come criminali” lamenta sul social media Philipp Plein che, ricorda, fattura oltre 300 milioni di dollari e dà lavoro a 400 persone. Ai presenti, indica sempre l’imprenditore tedesco, gli ispettori avrebbero intimato di lasciare immediatamente il palazzo. Ma le versioni sull’accaduto non concordano. I turni di notte non sembrano infatti essere un’eccezione all’interno dell’impresa di moda e secondo indiscrezioni potrebbero esserci altre circostanze che hanno attirato l’attenzione di sindacati e autorità, su cui probabilmente si saprà di più nelle prossime settimane.