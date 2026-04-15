Lufthansa stringe la cinghia, lo fa anche Swiss

Keystone-SDA

Il gruppo Lufthansa, di cui fanno parte anche le compagnie elvetiche Swiss ed Edelweiss, annuncia internamente nuove misure di risparmio: stando a quanto riportato in una lettera indirizzata al personale citata dal Blick è stato decretato uno stop alle assunzioni.

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(Keystone-ATS) Inoltre non sono più consentiti i viaggi di lavoro con pernottamento in hotel e sono previsti tagli per quanto riguarda la formazione continua, gli eventi di gruppo e i progetti.

Le misure riguardano anche Swiss, ha confermato la società all’agenzia Awp. Secondo un portavoce la comunicazione non contiene però informazioni fondamentalmente nuove: “Il nostro CEO Jens Fehlinger aveva già informato i dipendenti su questi punti qualche tempo fa in un video interno”, ha affermato l’addetto stampa. Swiss sta già attuando un programma di risparmio sui costi a livello aziendale.

In marzo la compagnia aveva inoltre comunicato che tutti i circa 4000 membri dell’equipaggio di cabina della base di Zurigo avevano ricevuto una proposta di dimissioni volontarie, accompagnata da un’adeguata indennità. “L’offerta ha avuto un riscontro positivo”, spiega il responsabile della comunicazione dell’impresa. Alcuni dei collaboratori hanno già accettato l’offerta.

La compagnia aerea si dice fiduciosa di poter ridurre l’eccesso di personale nell’equipaggio di cabina con questi provvedimenti. Non sono previsti licenziamenti: rappresenterebbero “l’ultima risorsa” qualora le misure volontarie non dovessero sortire un effetto sufficiente, ha ribadito il portavoce.