Lufthansa: quarto giorno di sciopero, niente conciliazione in vista

Keystone-SDA

Continua lo sciopero del personale di Lufthansa: per il quarto giorno consecutivo piloti e assistenti di volo della compagnia tedesca hanno incrociato le braccia, causando la cancellazione di centinaia di voli.

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(Keystone-ATS) La protesta interessa Lufthansa, Lufthansa Cargo e la controllata regionale Cityline.

Secondo i dati diffusi da Fraport, gestore dell’aeroporto di Francoforte, sul totale di 1313 movimenti tra partenze e atterraggi previsti nella giornata di oggi 656 sono stati annullati. Il dato si riferisce a tutte le compagnie aeree operanti nello scalo, ma le cancellazioni sono da attribuire in larga parte alla flotta Lufthansa.

Ieri è fallito un tentativo di conciliazione nelle ormai stagnanti trattative sui salari dei piloti. Lufthansa e il sindacato degli aviatori Vereinigung Cockpit (VC) non sono riusciti a trovare un accordo nemmeno su un catalogo di temi da discutere. Le proteste dei lavoratori hanno gettato un’ombra sulla cerimonia per il centenario della compagnia.