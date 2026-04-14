Lucerna: si fida del navigatore, finisce sulle scale del municipio

Keystone-SDA

Segue ciecamente le indicazioni del navigatore e finisce con la sua auto sulla Rathaustreppe di Lucerna, cioè sulle ampie scale accanto al municipio della città della Svizzera centrale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Protagonista dell’avventura, andata in scena alle 03.00 di stamane, un 47enne che circolava con una vettura a noleggio, informa la polizia cantonale. Fatti alcuni scalini in discesa la vettura è rimasta bloccata: per recuperarla è stata necessaria una gru.

Non è la prima volta che il luogo si rivela essere una trappola per automobilisti scarsamente avveduti: un episodio simile era già avvenuto nel 2023 e anche in quel caso a trarre in inganno il conducente – così veniva affermato – era stato il navigatore.