Lucerna: alle 5.00 in punto è iniziato il carnevale

Keystone-SDA

Questa mattina alle 5.00 in punto, sotto una pioggia battente, ha preso il via a Lucerna il carnevale con il tradizionale colpo di cannone. Per l'occasione circa 25'000 persone si sono riversate nelle strade, secondo stime della polizia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le prime ore del carnevale sono trascorse in modo pacifico e festoso, ha dichiarato questa mattina a Keystone-ATS Yanik Probst, portavoce della polizia di Lucerna.

Oggi pomeriggio, alle 14.00, è previsto il corteo in maschera. Il carnevale durerà fino alla notte tra martedì e mercoledì. Quello di Lucerna il più grande in Svizzera dopo quello di Basilea, che prenderà il via tra una decina di giorni.