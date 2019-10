Il sistema consente di creare un quadro di conoscenza costantemente aggiornato ed il tutto in rete tra ARPA ed autorità italiane, magistratura compresa. Solo a Pavia, dove è stato avviato il protocollo, in poche settimane sono state scoperte 4 aree con accumulati rifiuti anche pericolosi.

Contro i rifiuti arrivano i cacciatori dal cielo Simone della Ripa, RSI News 04 ottobre 2019 - 08:20 L'Agenzia regionale per l'ambiente della Lombardia ha sviluppato "Savager" per scoprire discariche abusive e prevenire reati ambientali. Regione Lombardia, tramite la sua agenzia a tutela dell'ambiente (ARPA), ha sviluppato un progetto sperimentale per contrastare la crescita di discariche abusive o depositi di sostanze pericolose. Il fenomeno crescente di capannoni che prendono fuoco, contenenti materiali stipati all'inverosimile e non denunciati - taluni di materiale provenienti verosimilmente anche dal centro sud Italia - ha spinto le autorità a creare "Savager". Savager è un sistema di sorveglianza basato sull'utilizzo di tecnologie di osservazione della Terra, da satellite, aereo e drone, capaci di rilevare anomalie negli impianti autorizzati, quindi di possibili violazioni, ma anche di individuare come detto installazioni o luoghi che ospitano o sono adatti a ospitare depositi abusivi di rifiuti. Il sistema consente di creare un quadro di conoscenza costantemente aggiornato ed il tutto in rete tra ARPA ed autorità italiane, magistratura compresa. Solo a Pavia, dove è stato avviato il protocollo, in poche settimane sono state scoperte 4 aree con accumulati rifiuti anche pericolosi.