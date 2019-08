Se si analizzano altre categorie di prodotti contemplati nelle statistiche europee, i consumatori svizzeri se la cavano relativamente a buon mercato anche per i vestiti e le scarpe, che costano rispettivamente solo 1,25 e 1,04 in più rispetto alla media europea.

La Confederazione non figura invece in cima alla classifica per quanto concerne bevande alcoliche e tabacco. Per queste derrate, sono soprattutto i paesi scandinavi ad essere particolarmente cari.

A dirlo sono le statistiche di Eurostat sul livello dei prezziLink esterno nel continente pubblicate mercoledì. In Italia i consumatori pagano il 20% in più rispetto alla media UE, mentre i prezzi più bassi si ritrovano nei paesi dell'est. La Polonia è lo Stato in cui la carne costa meno (63).

In Svizzera la carne costa in media 2,3 volte di più rispetto alla media dell'Unione Europea. Solo in Islanda e Norvegia vi sono prezzi appena paragonabili, con rispettivamente degli indici di 165 e 155 (media UE = 100).

Il conto per una grigliata in Svizzera è piuttosto salato.

Che in Svizzera i generi alimentari e in particolare la carne siano molto più cari rispetto ai paesi vicini è risaputo. Un'ulteriore conferma è giunta mercoledì da Eurostat.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Costoletta, quanto mi costi 28 agosto 2019 - 14:04 Che in Svizzera i generi alimentari e in particolare la carne siano molto più cari rispetto ai paesi vicini è risaputo. Un'ulteriore conferma è giunta mercoledì da Eurostat. In Svizzera la carne costa in media 2,3 volte di più rispetto alla media dell'Unione Europea. Solo in Islanda e Norvegia vi sono prezzi appena paragonabili, con rispettivamente degli indici di 165 e 155 (media UE = 100). A dirlo sono le statistiche di Eurostat sul livello dei prezzi nel continente pubblicate mercoledì. In Italia i consumatori pagano il 20% in più rispetto alla media UE, mentre i prezzi più bassi si ritrovano nei paesi dell'est. La Polonia è lo Stato in cui la carne costa meno (63). Se si analizzano i generi alimentari nel loro insieme, la Svizzera arriva pure a un poco invidiabile primo posto, con un indice di oltre 163. Solo il prezzo di latte, formaggio e uova non si discosta così tanto dalla media europea, poiché costano 'solo' 1,36 volte tanto. La Confederazione non figura invece in cima alla classifica per quanto concerne bevande alcoliche e tabacco. Per queste derrate, sono soprattutto i paesi scandinavi ad essere particolarmente cari. Se si analizzano altre categorie di prodotti contemplati nelle statistiche europee, i consumatori svizzeri se la cavano relativamente a buon mercato anche per i vestiti e le scarpe, che costano rispettivamente solo 1,25 e 1,04 in più rispetto alla media europea.