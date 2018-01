Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il dialetto continua a prevalere sull’italiano a Poschiavo 23 gennaio 2018 - 20:27 Anche se l’italiano resta la lingua ufficiale nella valle grigionese di Poschiavo gli abitanti locali hanno indubbiamente maggiore familiarità con il “pos’ciavin”, una variante alpina del dialetto lombardo con contaminazioni romance (ladino). Lo testimonia la sorte che ha avuto l’iniziativa presentata lunedì sera in Giunta (legislativo). Il presidente dell’organo comunale, il liberale Reto Capelli ha infatti proposto di tenere le discussioni in aula unicamente nell’idioma di Dante. “Parlando in dialetto – ha affermato il politico poschiavino – facciamo lo stesso sbaglio degli svizzeri tedeschi che hanno trasformato il dialetto in una lingua ufficiale, incuranti di chi, come noi, ha imparato il tedesco". "Secondariamente - ha aggiunto -, è una questione di rispetto per chi ascolta, essendo la Giunta aperta al pubblico, e non necessariamente chi ci ascolta sa il dialetto”. Ma si sa, da queste parti il dialetto domina anche nella toponomastica e negli appuntamenti istituzionali e la proposta è stata affossata da tutti i gruppi, compreso quello cui appartiene il presidente. Nel canton Grigioni, dove l’italiano è una delle tre lingue ufficiali, solo cinque comuni lo adottano abitualmente come lingua di discussione. Undici invece, tra i quali Poschiavo, continuano a preferire il dialetto.