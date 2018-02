Diritto d'autore

Un'alleanza più stretta per l'italianità svizzera 10 febbraio 2018 - 21:40 Sostenere la lingua e la cultura italiana nella Confederazione con l'aiuto dei nuovi immigrati. È il proposito del Forum per l'italiano in Svizzera, che ha organizzato un convegno per studiare nuove, possibili interazioni. Quella italiana, è la comunità di stranieri più numerosa in Svizzera: più grande di quella tedesca. Anche per questo, e anzi sfruttando il fatto che l'immigrazione dalla Penisola non accenna a diminuire, l'italianità nel Paese va difesa e promossa. Mattia Lento, giunto a Zurigo 9 anni fa per un dottorato in studi cinematografici, oggi è assistente all'Università ed è coautore di una ricerca sulla nuova immigrazione. Dire che gli operai italiani hanno lasciato il posto ai cervelli in fuga è una semplificazione sbagliata, ritiene. "Il nuovo migrante italiano emigra anche per un bisogno economico ed è alla ricerca di un salario. Certo, ci sono sempre ricercatori e persone qualificate, ma in realtà abbiamo a che fare con un'emergenza sociale ed economica che interessa l'Italia intera". + Il sito del Forum per l'italiano in Svizzera Coinvolgere i nuovi arrivati Alessandro Bosco, della Società Dante Alighieri a Zurigo, rivela che per la promozione dell'italianità, cambiamenti nell'approccio delle associazioni sono già in atto. "Stiamo cercando di coinvolgere nel Comitato anche dei rappresentanti di questa nuova immigrazione italiana in Svizzera, per portare le esigenze lì dove nascono le nostre attività". Uniti Ma quel che serve più di tutto, per accogliere il numero crescente di nuovi italofoni in Svizzera, è una migliore collaborazione, un'alleanza più stretta tra gli enti e le istituzioni come quelle rappresentate al Forum.