L'Unione Europea non è rimasta a guardare e ha criticato l'inaugurazione del ponte, sottolineando che rappresenta un ulteriore passo verso l'integrazione forzata alla Russia della penisola annessa illegalmente. Inoltre, l'apertura del ponte "limita il passaggio il passaggio di navi attraverso lo stretto di Kerch verso i porti ucraini nel mare di Azov – ha indicato l'alto rappresentante UE Josep Borrell. L'Unione Europea si aspetta che la Russia assicuri il libero passaggio senza ostacoli attraverso lo stretto, in linea con la legge internazionale".

"È un evento molto importante per la Crimea, per la Russia meridionale e per tutto il nostro Paese", ha sottolineato il presidente russo alla cerimonia di inaugurazione. Per realizzare la nuova linea ferroviaria è stato in particolare costruito un ponte di oltre 18 chilometri di lunghezza (il più lungo d'Europa), che collega la penisola di Kerc, in Crimea, a quella di Taman, nella Russia meridionale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Un nuovo ponte tra Russia e Crimea che fa storcere il naso all'UE 23 dicembre 2019 - 21:09 Vladimir Putin ha inaugurato lunedì la linea ferroviaria che collega la Crimea alla Russia continentale. Bruxelles ha subito condannato il nuovo collegamento, parlando di integrazione forzata. "È un evento molto importante per la Crimea, per la Russia meridionale e per tutto il nostro Paese", ha sottolineato il presidente russo alla cerimonia di inaugurazione. Per realizzare la nuova linea ferroviaria è stato in particolare costruito un ponte di oltre 18 chilometri di lunghezza (il più lungo d'Europa), che collega la penisola di Kerc, in Crimea, a quella di Taman, nella Russia meridionale. Vladimir Putin ha effettuato il primo attraversamento, salendo a bordo di una locomotiva a fianco del conducente. La parte terrestre del ponte - costato in tutto quattro miliardi di euro - era già stata inaugurata nel maggio 2018. All'epoca, Putin si era messo alla guida di un camion. Il servizio del Telegiornale: I treni potranno ora collegare Mosca e San Pietroburgo a Simferopol, la capitale della Crimea. Secondo le previsioni, dovrebbero trasportare 14 milioni di passeggeri nel 2020. Il primo treno è partito da San Pietroburgo e il viaggio dovrebbe durare 43 ore. La Crimea – ricordiamo – è stata annessa dalla Russia nel marzo 2014, dopo un referendum denunciato dall'Ucraina e dai paesi dell'Europa occidentale. L'annessione è stata seguita da un conflitto tra le forze ucraine e i separatisti filo-russi, che ha finora causato la morte di oltre 13'000 persone. L'Unione Europea non è rimasta a guardare e ha criticato l'inaugurazione del ponte, sottolineando che rappresenta un ulteriore passo verso l'integrazione forzata alla Russia della penisola annessa illegalmente. Inoltre, l'apertura del ponte "limita il passaggio il passaggio di navi attraverso lo stretto di Kerch verso i porti ucraini nel mare di Azov – ha indicato l'alto rappresentante UE Josep Borrell. L'Unione Europea si aspetta che la Russia assicuri il libero passaggio senza ostacoli attraverso lo stretto, in linea con la legge internazionale".