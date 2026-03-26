Lidl: vendite prodotti bio in crescita, malgrado aumento costo vita

Keystone-SDA

Bilancio positivo per Lidl Svizzera sul fronte dei prodotti biologici: malgrado quella che viene definita "persistente sensibilità ai prezzi di consumatrici e consumatori" l'azienda registra un netto aumento del fatturato.

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(Keystone-ATS) Concretamente i ricavi del comparto nel 2025 sono progrediti dell’11% rispetto all’anno precedente, ha indicato oggi la catena di supermercati senza fornire cifre assolute. Questo è avvenuto in un contesto definito impegnativo: a causa dell’aumento del costo della vita molte economie domestiche hanno infatti dimostrato una certa sensibilità rispetto ai prezzi e tale problematica si è fatta sentire in tutto il settore, in particolare nel segmento di fascia alta.

“Stiamo dimostrando che la qualità biologica di prim’ordine è accessibile per ogni budget”, afferma Andreas Zufelde, direttore commerciale di Lidl Svizzera, citato in un comunicato. “Il fatto che il nostro giro d’affari bio abbia registrato un aumento a due cifre nonostante i costi della vita in crescita dimostra chiaramente che le persone in Svizzera vogliono consumare prodotti sostenibili e prestano maggiore attenzione al cartellino del prezzo. Noi rispondiamo esattamente a questa esigenza: rendiamo i prodotti biologici accessibili per tutti.”

Lidl Svizzera offre circa 350 articoli bio. I prodotti di origine svizzera sono disponibili con il marchio proprio “Qualité Suisse Bio” e rispettano pienamente le direttive della Gemma Bio Suisse; quelli importati devono da parte loro essere conformi almeno al regolamento Ue relativo alla produzione biologica.