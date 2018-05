Al posto dei 156 licenziamenti paventati a gennaio nel quadro di un pesante piano di ristrutturazione le parti hanno concordato una serie di misure alternative: i salari subiranno una diminuzione del 30 per cento a fronte di una riduzione dell'orario di lavoro a 5 ore e mozza e saranno avviati i prepensionamenti per 28 dipendenti. È inoltre prevista l'esternalizzazione del servizio di ristorazione che coinvolgerà altri 38 collaboratori.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Accordo sul Casinò di Campione, parola ora ai dipendenti 12 maggio 2018 - 20:57 Sembra scongiurata in extremis l'ondata di licenziamenti al Casinò di Campione d'Italia al centro di irreversibili problemi finanziari. Nel pomeriggio si sono di nuovo riavvicinate le posizioni tra amministratori e sindacati riuniti in Regione a Milano e alla fine è stata raggiunta un'intesa che solo alcuni giorni fa pareva improbabile. Al posto dei 156 licenziamenti paventati a gennaio nel quadro di un pesante piano di ristrutturazione le parti hanno concordato una serie di misure alternative: i salari subiranno una diminuzione del 30 per cento a fronte di una riduzione dell'orario di lavoro a 5 ore e mozza e saranno avviati i prepensionamenti per 28 dipendenti. È inoltre prevista l'esternalizzazione del servizio di ristorazione che coinvolgerà altri 38 collaboratori. L'accordo definitivo sarà siglato mercoledì prossimo sempre a Milano, a patto però che il personale approvi in consultazione nei prossimi giorni il documento messo a punto oggi. Intanto però incombe l'udienza del tribunale di Como che il 25 maggio deciderà sull'istanza di fallimento.