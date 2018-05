Diritto d'autore

Utilizzare l'articolo

5 Stelle, l'esperimento sfuggito 20 marzo 2018 - 21:50 In Italia, il successo elettorale dei 5 Stelle alimenta una nuova ondata di analisi della struttura e delle strategie del Movimento, con un occhio al ruolo della Casaleggio Associati. Fa discutere, su questo punto, un saggio di Jacopo Iacoboni, qui intervistato dalla RSI. Il movimento fondato da Beppe Grillo è un fenomeno politico ma è anche una storia imprenditoriale. Di una società privata proprietaria di una piattaforma online, con la quale il movimento raccoglie dati sugli aderenti (un patrimonio) e svolge consultazioni. Nacque vent'anni fa da un esperimento di formazione del consenso condotto in ambito aziendale da Gianroberto Casaleggio con alcuni ingegneri informatici. Si adatta con facilità ai cambiamenti di rotta e collega la politica al commercio elettronico e alla pubblicità online. Nuove dinamiche, al centro del recente saggio "L’Esperimento. Inchiesta sul Movimento 5 stelle" del giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni. Lo ha intervistato il Tg della Radiotelevisione svizzera RSI.