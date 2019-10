E questa idea ha avuto un successo enorme, in pochi mesi Sabino ha donato oltre trecentocinquanta volumi ed è pronto a continuare, “attingerò anche dalla mia raccolta personale” aggiunge e in questo modo queste meraviglie che sembravano destinate ad essere superate tornano a nuova vita.

Nel frattempo, i clienti e amici di Sabino girano in silenzio tra gli scaffali alle nostre spalle, rapiti dalle mille meraviglie che si nascondono in questo luogo. Per avvicinare alla lettura le nuove generazioni, assorbite sempre di più dalle nuove tecnologie, racconta, ho deciso di lanciare questa iniziativa chiedendo di spegnere il cellulare per un’ora al giorno in cambio di un libro antico per ragazzi in regalo.

Appena varcata la soglia d’ingresso lo spettacolo che si palesa davanti agli occhi è davvero straordinario, scaffali e scaffali di volumi preziosi e antichissimi, miniature dorate, incisioni, enormi volumi rilegati in pelle accanto a minuscoli libri ecclesiastici grandi come il palmo di una mano circondano e rapiscono completamente l’osservatore. L’odore di carta antica penetra immediatamente e un senso di tranquillità ci pervade. Lì dentro il tempo sembra essersi fermato.

Barium non è solo una libreria, è un luogo dove perdersi, dove il tempo non esiste. Qui, è possibile scoprire, o riscoprire, il piacere della lettura.

