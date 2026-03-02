Libano: oltre 30 morti e 150 feriti in ondata attacchi israeliani

Keystone-SDA

Oltre 30 persone sono state uccise e quasi 150 ferite in un'ondata di attacchi lanciati da Israele questa mattina presto contro diversi obiettivi in Libano. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il raid è avvenuto in risposta a un precedente lancio di razzi e droni nella notte rivendicato dal gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran.

“Secondo i dati preliminari, ci sono 31 morti e 149 feriti a seguito di attacchi aerei israeliani”, ha annunciato il centro operativo di emergenza del Ministero della Salute.

Questa mattina, una fonte sanitaria ha riferito di almeno 20 morti e 50 feriti a causa di attacchi israeliani alla periferia meridionale della capitale e in diverse aree del sud del Libano.

Nella notte il gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah ha annunciato di aver colpito Israele con missili e droni in rappresaglia alla morte della Guida suprema iraniana Ali Khamenei in un attacco israeliano-americano.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato il lancio di razzi da parte di Hezbollah contro Israele, che compromette gli sforzi di Beirut per evitare di essere trascinata in un conflitto regionale.

“Il lancio di missili dal territorio libanese va contro tutti gli sforzi e le iniziative intraprese dallo Stato libanese per mantenere il Libano lontano dai pericolosi scontri militari in corso nella regione”, ha dichiarato Aoun in un comunicato, deplorando “l’insistenza nell’utilizzare ancora una volta il Libano come piattaforma per guerre che non lo riguardano”.