Libano: media, Netanyahu e Katz ordinano a IDF cessate il fuoco

Keystone-SDA

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"Dopo una giornata di escalation, su indicazione del primo ministro Benyamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz, e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano". Lo riferisce la tv israeliana Channel 12.

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(Keystone-ATS) Intanto il ministero della salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani, cominciati il 2 marzo, data di inizio dell’ultima guerra tra Israele e Hezbollah, hanno causato finora 4’057 morti, tra cui 135 operatori sanitari e di emergenza, e 12’121 feriti.

Il ministero ha inoltre aggiornato il bilancio degli attacchi israeliani di ieri, portandolo da 47 morti a “un bilancio finale di 83 martiri e 141 feriti”, la maggior parte dei quali nel sud del Libano, ma anche nell’est del paese.