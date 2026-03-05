Libano: fuga di massa dal sud di Beirut dopo ordine evacuazione IDF

Keystone-SDA

Fuga di massa dalla periferia meridionale di Beirut dopo l'ordine di evacuazione emesso dall'esercito israeliano (IDF) per quasi tutta l'area di Dahieh che ha scatenato il panico tra la popolazione.

(Keystone-ATS) Stando a quanto riporta il quotidiano “L’Orient Le Jour”, nelle strade di Beirut e lungo le principali arterie che portano nell’est e nel nord del Libano si sono formati enormi ingorghi, mentre “circa 700’000 residenti della periferia sud si affrettano a lasciare la zona”.

“Molto presto Dahieh somiglierà a Khan Yunis”, ha dichiarato il ministro israeliano delle finanze Bezalel Smotrich parlando della periferia sud di Beirut, storica roccaforte degli Hezbollah libanesi, e della città del sud della Striscia di Gaza martellata dalle operazioni militari israeliane scattate dopo l’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele.

“Hezbollah ha commesso un errore e la pagherà cara – ha detto Smotrich in dichiarazioni dal confine nord di Israele, a ridosso del territorio libanese, riportate dal sito di notizie israeliano Ynet -. Due anni fa abbiamo dovuto far sgomberare gli abitanti del nord (di Israele). Oggi abbiamo diffuso avvisi per l’evacuazione dal sud del Libano e dalla zona di Dahieh, mentre dalla parte israeliana del confine le comunità tornano a prosperare. Molto presto Dahieh somiglierà a Khan Yunis”.