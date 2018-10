Ginevra è la città di Calvino. Ma questa volta non si sta parlando del riformatore protestante. L'Università della città elvetica sta mettendo a punto, in collaborazione con il Politecnico di Milano, un atlante digitale per raccontare Italo Calvino e valorizzare le sue opere. E il risultato è sorprendente. Il servizio della Radiotelevisione svizzera.

Un atlante digitale per l'opera di Italo Calvino 23 ottobre 2018 - 09:32 Ginevra è la città di Calvino. Ma questa volta non si sta parlando del riformatore protestante. L'Università della città elvetica sta mettendo a punto, in collaborazione con il Politecnico di Milano, un atlante digitale per raccontare Italo Calvino e valorizzare le sue opere. E il risultato è sorprendente. Il servizio della Radiotelevisione svizzera. Come funziona la trama, il tema del dubbio e la metafora negli scritti di Italo Calvino? A svelarlo c'è ora una mappa interattiva digitale, frutto di una collaborazione tra l'Università di Ginevra e il Politecnico di Milano. Grazie alla definizione di alcuni algoritmi i ricercatori italo-svizzeri hanno messo a punto immagini interattive che ricostruiscono le linee di fondo dell'intera opera del celebre romanziere e saggista. Il progetto ha potuto avvalersi del prezioso archivio di Italo Calvino conservato dalla Mondadori e sarà consultabile online. Nel servizio del Tg le spiegazioni di Francesca Serra (Università di Ginevra), responsabile dell'atlante digitale. Link: atlantecalvino.unige.ch