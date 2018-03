È di oggi la forte presa di posizione del suo predecessore Benedetto XVI che è sceso in campo a suo sostegno, in una lettera scritta proprio per il suo quinto anno di pontificato, nella quale ha sottolineato "la continuità interiore tra i due pontificati pur con tutte le differenze di stile". E nella quale soprattutto Ratzinger ha criticato "lo stolto pregiudizio" per cui il suo successore "sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica”.

Intanto però Papa Bergoglio non intende recedere dalla sua missione prioritaria in favore degli ultimi, degli emarginati - tra i quali annovera poco diplomaticamente in questa contrastata epoca la massa di profughi provenienti dall’Africa - e contro tutte le guerre che gli aliena qualche simpatia ma lo avvicina al suo popolo.

Papa Francesco è infatti riuscito in poco tempo a ergersi ad autorità ascoltata a livello mondiale, anche se le sue prese di posizione radicali non fanno l’unanimità nelle stesse comunità cattoliche.

