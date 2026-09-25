Leone XIV accolto da Macron e Brigitte all’arrivo dell’aereo

Keystone-SDA

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Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese, Emmanuel Macron, e dalla première dame, Brigitte, sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly.

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(Keystone-ATS) Macron e la consorte, sorridenti, entrambi vestiti di nero, hanno stretto la mano al papa, poi sono passati davanti alla Guardia Repubblicana che ha eseguito gli inni. Infine, hanno salutato un gruppo di bambini che ha accolto il papa con canti, fiori e inni.

Durante la lunga stretta di mano fra il papa e il presidente francese, il primo colloquio fra i due, durato un paio di minuti, con Macron che indicava con ampi gesti in direzione del centro di Parigi. Il Pontefice e la coppia presidenziale francese si sono poi avviati verso l’uscita dell’aeroporto, diretti all’Eliseo.

”Benvenuto in Francia, santissimo Padre”: scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio pubblicato su X a cui allega un breve video di lui e della moglie Brigitte mentre accolgono Papa Leone XIV sulla pista dell’aeroporto di Orly, a sud di Parigi, sotto a uno splendido sole settembrino.

Quello di Leone è il primo viaggio apostolico di un Pontefice in Francia da 18 anni. Dopo Parigi, il Papa ha in programma tappe anche a Lourdes e Metz.