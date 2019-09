In particolare i deputati hanno accettato di sopprimere il passaggio riguardante il divieto di introduzione e messa in libertà di grandi predatori.

Intanto di lupo si è discusso giovedì anche in Vallese, uno dei cantoni più toccati dalla proliferazione del grande predatore. Il parlamento cantonale ha accettato ad ampia maggioranza l'iniziativa cantonale denominata "Per un Vallese senza grandi predatori". Il testo iniziale è stato modificato per essere conforme al diritto federale.

I due rami del Parlamento hanno inoltre raggiunto un accordo su un aspetto centrale della revisione della legge. Non si tratterà più di uccidere animali isolati, come il lupo, quando hanno già ucciso un certo numero di pecore. I Cantoni potranno prevedere la regolamentazione di alcune specie protette previa consultazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), purché vengano soddisfatte determinate condizioni.

Un branco di lupi ha bisogno di un territorio di 250 km2, ossia più del doppio della superficie delle nostre riserve. Insomma, l'occasione per abbattere certi esemplari problematici non mancano.

La ministra dell'ambiente Simonetta Sommaruga, sostenuta da una minoranza socialista ed ecologista, ha chiesto invano di appoggiare la versione più restrittiva, fino ad oggi difesa dal Consiglio nazionale, che non include il lupo tra le specie cacciabili. È illogico – ha sottolineato la consigliera federale – consentire la caccia a questo canide in una zona di per sé destinata alla protezione della fauna selvatica.

Secondo la maggioranza dei deputati, negli ultimi anni i branchi di lupi sono cresciuti in maniera significativa, aumentando così il rischio di danni, specie per gli animali di allevamento.

Per il lupo i tempi rischiano di farsi più difficili in Svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il lupo sarà cacciabile anche nelle zone protette 12 settembre 2019 - 21:20 Il Parlamento svizzero ha deciso che i lupi potranno essere abbattuti anche nelle bandite di caccia. L'ultima parola spetterà però verosimilmente ai cittadini. Per un solo voto di scarto (92 a 91 e 2 astensioni), il Consiglio nazionale – chiamato ad esprimersi sulla revisione della Legge sulla caccia – ha avallato giovedì quanto già deciso dalla Camera dei cantoni. Secondo la maggioranza dei deputati, negli ultimi anni i branchi di lupi sono cresciuti in maniera significativa, aumentando così il rischio di danni, specie per gli animali di allevamento. La ministra dell'ambiente Simonetta Sommaruga, sostenuta da una minoranza socialista ed ecologista, ha chiesto invano di appoggiare la versione più restrittiva, fino ad oggi difesa dal Consiglio nazionale, che non include il lupo tra le specie cacciabili. È illogico – ha sottolineato la consigliera federale – consentire la caccia a questo canide in una zona di per sé destinata alla protezione della fauna selvatica. Un branco di lupi ha bisogno di un territorio di 250 km2, ossia più del doppio della superficie delle nostre riserve. Insomma, l'occasione per abbattere certi esemplari problematici non mancano. I due rami del Parlamento hanno inoltre raggiunto un accordo su un aspetto centrale della revisione della legge. Non si tratterà più di uccidere animali isolati, come il lupo, quando hanno già ucciso un certo numero di pecore. I Cantoni potranno prevedere la regolamentazione di alcune specie protette previa consultazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), purché vengano soddisfatte determinate condizioni. Alcune organizzazioni ambientaliste, ad esempio il Gruppo lupo Svizzera, hanno già annunciato che intendono lanciare un referendum contro la revisione legislativa. Se riusciranno a raccogliere le 50'000 firme necessarie, il destino del lupo sarà così sancito dai votanti. Intanto di lupo si è discusso giovedì anche in Vallese, uno dei cantoni più toccati dalla proliferazione del grande predatore. Il parlamento cantonale ha accettato ad ampia maggioranza l'iniziativa cantonale denominata "Per un Vallese senza grandi predatori". Il testo iniziale è stato modificato per essere conforme al diritto federale. In particolare i deputati hanno accettato di sopprimere il passaggio riguardante il divieto di introduzione e messa in libertà di grandi predatori. I deputati hanno accettato di eliminare il passaggio riguardante il divieto di introduzione e messa in libertà di grandi predatori. L'iniziativa su cui dovrà ora esprimersi il popolo mira a introdurre prescrizioni contro lupi, orsi e linci, limitandone e regolandone il numero. Il referendum a livello federale contro la nuova legge sulla caccia potrebbe però rendere caduca l'iniziativa vallesana. Ecco perché: