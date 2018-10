Nel corso della giornata il presidente del Consiglio Giuseppe Conte era dovuto intervenire per correggere il parlamentare della Lega Claudio Borghi che aveva parlato di uscita dall'Euro ma è evidente che la crisi di queste ore tra Roma e Bruxelles non ha precedenti.

L'ex primo ministro lussemburghese, ha rincarato il ministro del lavoro Luigi Di Maio, "è inadatto a svolgere il ruolo di presidente della Commissione Europea". Sempre Luigi Di Maio ha criticato le dichiarazioni europee che hanno fatto salire lo spread e ha ribadito che non intende arretrare di un millimetro dagli obiettivi di finanza pubblica, in particolare dal rapporto deficit/Pil al 2,4%.

Particolarmente pesanti le affermazioni dei due vicepremier, che come di consueto hanno monopolizzato la scena, sui loro interlocutori a Bruxelles. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha detto di parlare solo "con persone sobrie che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra", alludendo al rischio Grecia paventato dal presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker.

La legge di bilancio è stata infatti sostanzialmente bocciata dai dirigenti Ue per i quali l'annunciato deficit del 2,4 per cento per i prossimi tre anni viola il patto di stabilità e comporterebbe un rischio insolvenza per l'Italia. Lo spread, vale a dire il differenziale di rendimento dei titoli di stato decennali tra Italia e Germania è tornato sopra i 300 punti, un livello che non era stato più raggiunto dalla primavera del 2014, e le tensioni si sono riverberate sui mercati finanziari.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Manovra, tensione alle stelle tra Roma e Bruxelles 02 ottobre 2018 - 20:46 Per tutta la giornata si sono accavallate le reazioni e le dichiarazioni polemiche seguite alla comunicazione dei dati principali della manovra messa a punto dal governo Conte. La legge di bilancio è stata infatti sostanzialmente bocciata dai dirigenti Ue per i quali l'annunciato deficit del 2,4 per cento per i prossimi tre anni viola il patto di stabilità e comporterebbe un rischio insolvenza per l'Italia. Lo spread, vale a dire il differenziale di rendimento dei titoli di stato decennali tra Italia e Germania è tornato sopra i 300 punti, un livello che non era stato più raggiunto dalla primavera del 2014, e le tensioni si sono riverberate sui mercati finanziari. Particolarmente pesanti le affermazioni dei due vicepremier, che come di consueto hanno monopolizzato la scena, sui loro interlocutori a Bruxelles. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha detto di parlare solo "con persone sobrie che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra", alludendo al rischio Grecia paventato dal presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. Nessun arretramento sul deficit al 2,4% L'ex primo ministro lussemburghese, ha rincarato il ministro del lavoro Luigi Di Maio, "è inadatto a svolgere il ruolo di presidente della Commissione Europea". Sempre Luigi Di Maio ha criticato le dichiarazioni europee che hanno fatto salire lo spread e ha ribadito che non intende arretrare di un millimetro dagli obiettivi di finanza pubblica, in particolare dal rapporto deficit/Pil al 2,4%. Nel corso della giornata il presidente del Consiglio Giuseppe Conte era dovuto intervenire per correggere il parlamentare della Lega Claudio Borghi che aveva parlato di uscita dall'Euro ma è evidente che la crisi di queste ore tra Roma e Bruxelles non ha precedenti. Vertice a Palazzo Chigi Intanto in serata si è tenuto il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio, Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo Moavero e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti sull'aggiornamento del Def, il documento di economia e finanza che definisce le coperture delle spese previste nei prossimi anni. Un incontro programmato all'ultimo, dopo la breve trasferta di Giovanni Tria a Bruxelles con i commissari Ue che secondo alcuni osservatori avrebbero consegnato una lettera indirizzata al governo italiano. Restano i dubbi sulle reali motivazioni del nuovo vertice, visto che il Def era stato firmato venerdì scorso.