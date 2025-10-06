La televisione svizzera per l’Italia

Lecornu ha rassegnato dimissioni, Macron accetta

Keystone-SDA

Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l'Eliseo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nominato il 9 settembre, Lecornu è stato oggetto di critiche da parte dell’opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all’Assemblea.

Lasciando Matignon (la sede del governo, ndr) 27 giorni dopo la sua nomina, scrive Le Figaro, Lecornu diventa il primo ministro con il mandato più breve della storia.

