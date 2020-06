Lo testimoniano ad esempio le decine di camper parcheggiati in questi giorni in riva al lago a La Brévine (Neuchâtel) o in altre località del Giura, come spiega il servizio del TG:

Cosa c'è di meglio infatti che portarsi in giro la propria abitazione, in piena libertà e a contatto diretto con la natura? Una moda che sta facendo scoprire a molti confederati paesaggi invidiabili, soprattutto in quei cantoni dove è consentito il campeggio libero.

E tra di essi si distinguono i possessori di camper, una categoria in vorticosa crescita, come dimostrano i lauti affari che stanno facendo noleggiatori e venditori di questi grossi veicoli.

Ma è soprattutto per i campeggi che si profila un vero boom: abbandonate le mete lontane raggiungibili in aereo e più in generale le vacanze all'estero dove l'epidemia resta latente, molti svizzeri si apprestano ad affollare le località turistiche nazionali.

Sabato 6 giugno parte infatti l'ultima tappa della fase 2 con la ripresa delle attività collegate al tempo libero: piscine, campeggi, giardini zoologici, cinema, teatri, impianti di risalita, musica dal vivo, discoteche e locali notturni per adulti si apprestano ad alzare le serrande, sempre nel rispetto di alcune norme igienico-sanitarie (distanza di sicurezza, assembramenti non superiori a 30 persone, manifestazioni fino a 300 partecipanti).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Scoprire la Svizzera in camper, l'ultima moda del dopo pandemia 05 giugno 2020 - 19:22 I campeggi lo attendevano da settimane. Mentre gli alberghi e altre strutture turistiche erano già state aperte lo scorso 4 maggio, per i soggiorni all'aria aperta bisogna aspettare ormai solo poche ore. Sabato 6 giugno parte infatti l'ultima tappa della fase 2 con la ripresa delle attività collegate al tempo libero: piscine, campeggi, giardini zoologici, cinema, teatri, impianti di risalita, musica dal vivo, discoteche e locali notturni per adulti si apprestano ad alzare le serrande, sempre nel rispetto di alcune norme igienico-sanitarie (distanza di sicurezza, assembramenti non superiori a 30 persone, manifestazioni fino a 300 partecipanti). Ma è soprattutto per i campeggi che si profila un vero boom: abbandonate le mete lontane raggiungibili in aereo e più in generale le vacanze all'estero dove l'epidemia resta latente, molti svizzeri si apprestano ad affollare le località turistiche nazionali. Il servizio del TG sulle nuove riaperture: E tra di essi si distinguono i possessori di camper, una categoria in vorticosa crescita, come dimostrano i lauti affari che stanno facendo noleggiatori e venditori di questi grossi veicoli. Cosa c'è di meglio infatti che portarsi in giro la propria abitazione, in piena libertà e a contatto diretto con la natura? Una moda che sta facendo scoprire a molti confederati paesaggi invidiabili, soprattutto in quei cantoni dove è consentito il campeggio libero. Lo testimoniano ad esempio le decine di camper parcheggiati in questi giorni in riva al lago a La Brévine (Neuchâtel) o in altre località del Giura, come spiega il servizio del TG: