Le Temps guarda all’estero, arriva edizione digitale per la Francia

Keystone-SDA

Le Temps guarda ai lettori francesi: il quotidiano ginevrino lancia un'edizione digitale rivolta al pubblico dell'esagono. Offrirà "uno sguardo indipendente, sfumato e analitico sull'attualità francese e internazionale", precisa l'editore in un comunicato odierno.

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(Keystone-ATS) “Fedele ai propri principi di rigore, indipendenza editoriale e pluralismo, la testata intende proporre una lettura articolata, approfondita e affidabile dell’attualità, pensata per il pubblico francese”, si legge nella nota.

L’espansione è guidata dal corrispondente del giornale a Parigi, Paul Ackermann, e si svilupperà nei prossimi mesi. L’ambizione è quella di “convincere e soddisfare i lettori francesi proponendo inchieste, analisi, format esplicativi, interviste e opinioni”.

L’espansione geografica rappresenta una novità assoluta per Le Temps, giornale con sede a Ginevra nato nel 1998 dalla fusione dei quotidiani Le Journal de Genève, La Gazette de Lausanne e Le Nouveau Quotidien. La testata, che ha un organico di circa un centinaio di giornalisti, è dal 2021 proprietà di Aventinus, una fondazione il cui scopo è mantenere una stampa autonoma nella Svizzera romanda.