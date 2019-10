Golder si è invece detto deluso per la partecipazione al voto: Secondo le proiezioni, solo il 47,3% degli aventi diritto di voto è andato alle urne, l'1,2% in meno rispetto alle ultime elezioni del 2015. "Questo è molto deludente perché in vista delle elezioni sono stati compiuti grandi sforzi per mobilitare i cittadini, ma a quanto pare non hanno funzionato".

Il PS si conferma come seconda forza con il 16,5%, seguito dal Partito liberale democratico (PLR) con il 15,5%, dai Verdi con il 13% e dal Partito popolare democratico (PPD) con l'11,8%. Notevole è il fatto che per la prima volta i Verdi abbiano superato un partito di governo.

Even #Google is a fan of #Swiss parliamentary elections! #WahlenCH19 #EF2019 pic.twitter.com/WKxIYvwkOt

"Altrettanto importante è il modo in cui la parte aritmeticamente più forte usa la sua maggioranza", scrive il quotidiano zurighese. "Se agisce in modo intelligente e aperto al compromesso può raggiungere buoni risultati. In caso contrario potrebbe fallire a fronte delle tante possibilità di veto che la costituzione ha saggiamente previsto."

"I Verdi sono i primi vincitori, i Verdi liberali i secondi", ha riassunto Golder. Le elezioni 2019 sono state a suo avviso chiaramente marcate dal dibattito sul clima. Il pendolo si è mosso in direzione ecologista in modo ancora più significativo di quanto fosse avvenuto nel 2011, dopo la catastrofe nella centrale nucleare di Fukushima.

Come funzionano le elezioni parlamentari in Svizzera

Secondo le proiezioni il Partito ecologista svizzero ha guadagnato il 5,9% di consensi e si posizionano al quarto posto fra i partiti svizzeri, davanti al Partito popolare democratico. I Verdi liberali, vicini all'economia, guadagnano invece il 3%. In termini di seggi, l'avanzata dei Verdi potrebbe significare 16 seggi supplementari in Consiglio nazionale. Il Partito ecologista svizzero raggiungerebbe così quota 27 seggi.

Le prime analisi del voto per il rinnovo del parlamento svizzero confermano le tendenze ampiamente annunciate dai sondaggi: i partiti ecologisti avanzano. Il successo dei Verdi ha dimensioni tali che bisogna risalire al 1919 per trovare un exploit analogo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

"Quella dei Verdi è un'avanzata incredibile" Andrea Tognina 20 ottobre 2019 - 18:12 Le prime analisi del voto per il rinnovo del parlamento svizzero confermano le tendenze ampiamente annunciate dai sondaggi: i partiti ecologisti avanzano. Il successo dei Verdi ha dimensioni tali che bisogna risalire al 1919 per trovare un exploit analogo. "L'entità del cambiamento è massiccia, la crescita di cinque punti percentuali o più da parte dei Verdi è un'avanzata incredibile, un fenomeno molto raro in Svizzera", ha osservato il politologo dell'istituto gfs Lukas Golder alla Televisione svizzera SRF. Anche se i risultati definitivi ancora si fanno attendere, le proiezioni e i risultati che arrivano man mano sono chiari: i Verdi sono i grandi vincitori delle elezioni parlamentari svizzere del 2019. "L'effetto Greta ha investito in pieno le elezioni", ha commentato nella sua edizione online il quotidiano Neue Zürcher Zeitung. Secondo le proiezioni il Partito ecologista svizzero ha guadagnato il 5,9% di consensi e si posizionano al quarto posto fra i partiti svizzeri, davanti al Partito popolare democratico. I Verdi liberali, vicini all'economia, guadagnano invece il 3%. In termini di seggi, l'avanzata dei Verdi potrebbe significare 16 seggi supplementari in Consiglio nazionale. Il Partito ecologista svizzero raggiungerebbe così quota 27 seggi. "I Verdi sono i primi vincitori, i Verdi liberali i secondi", ha riassunto Golder. Le elezioni 2019 sono state a suo avviso chiaramente marcate dal dibattito sul clima. Il pendolo si è mosso in direzione ecologista in modo ancora più significativo di quanto fosse avvenuto nel 2011, dopo la catastrofe nella centrale nucleare di Fukushima. La svolta è ancora significativa perché cambia i rapporti di maggioranza nel parlamento svizzero, ha notato Golder. Vittoria storica La politologa Chloé Jans dell'istituto gfs ha osservato ai microfoni della Televisione svizzera RSI che si tratta di un svolta storica. "L'ultima volta che un partito ha avuto un successo simile in termini di seggi è stato il 1919", ha osservato Jans. All'epoca con l'introduzione del sistema proporzionale, i socialisti guadagnarono 21 seggi. Nel 1999 l'Unione democratica di centro (UDC) aveva guadagnato 15 seggi. Tra i perdenti ci sono l'UDC e il Partito socialista svizzera (PS), che lasciano sul campo 3,8, rispettivamente 2,3 punti percentuali. Nonostante le perdite l'UDC rimane comunque di gran lunga il maggiore partito svizzero con il 25,6% dei voti. "Ma dietro l'UDC si profila un conflitto tra quattro partiti; questo si traduce in un nuovo modello nel panorama partitico elvetico", ha osservato Golder. "Oltre che di vittoria dei Verdi si può parlare di crisi dei partiti storici", ha detto dal canto suo Chloé Jans. Tuttavia, avverte la NZZ, la frammentazione del panorama partitico e il dualismo tra Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati fa sì che la maggioranza dei seggi sia solo uno dei fattori determinanti. "Altrettanto importante è il modo in cui la parte aritmeticamente più forte usa la sua maggioranza", scrive il quotidiano zurighese. "Se agisce in modo intelligente e aperto al compromesso può raggiungere buoni risultati. In caso contrario potrebbe fallire a fronte delle tante possibilità di veto che la costituzione ha saggiamente previsto." Quattro inseguitori Il PS si conferma come seconda forza con il 16,5%, seguito dal Partito liberale democratico (PLR) con il 15,5%, dai Verdi con il 13% e dal Partito popolare democratico (PPD) con l'11,8%. Notevole è il fatto che per la prima volta i Verdi abbiano superato un partito di governo. Golder si è invece detto deluso per la partecipazione al voto: Secondo le proiezioni, solo il 47,3% degli aventi diritto di voto è andato alle urne, l'1,2% in meno rispetto alle ultime elezioni del 2015. "Questo è molto deludente perché in vista delle elezioni sono stati compiuti grandi sforzi per mobilitare i cittadini, ma a quanto pare non hanno funzionato".