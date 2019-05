Invasione smartphone

Quali le ragioni di questo successo? Perché tanta passione per questa scatoletta tecnologica? Viaggio di Falò nel sorprendente mondo dei telefonini intelligenti, un viaggio in tre capitoli, tra Ticino, Europa del Nord ed Africa. Alla scoperta dei tesori che si nascondono al loro interno e della poca gloriosa fine che fanno quelli di cui ci sbarazziamo con fin troppa scioltezza.

Nessun altro bene di consumo ha mai conosciuto un successo così rapido e globale. Sono passati solo poco più di 10 anni da quando Steve Jobs, il fondatore della Apple, presentava il primo smartphone. e oggi in Svizzera ce l’abbiamo praticamente tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani: il 95% di noi ne possiede almeno uno. Lo usiamo fino a 7 ore al giorno, lo guardiamo in media ogni 7 minuti, insomma: non possiamo più farne a meno.

Indagine di Falò (RSI) sul fenomeno smartphone, che in pochi anni ha cambiato le abitudini della gente e i rapporti sociali in tutti i continenti.

